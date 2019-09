Remade, l'entreprise spécialisée en produits reconditionnés, dans une mauvaise passe financière

©Remade Group

Une société en déclin

Source : BFMTV

La société avait bénéficié l'année dernière à deux levées de fonds importantes pour tenter de se remettre sur les rails ; cela s'est néanmoins révélé loin d'être suffisant, comme l'avoue le service de communication de la marque.Basée à Poilley dans la Manche, non loin du Mont-Saint-Michel, la société employait début 2017 plus de 250 personnes et comptabilisait un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros.Deux ans plus tard, la société déclare plus de 470 employés mais son chiffre d'affaires a chuté, tombant à 80 millions d'euros.Remade Group, spécialisé dans le reconditionnement, profitait jusque'alors des vents favorables au principe d'économie circulaire : les smartphones cassés étaient démontés à la main et réparés avant d'être revendus.En août 2018, la société a ainsi bénéficié d'une levée de fonds de 125 millions d'euros de la part, entre autres, du Lichtenstein et de la France. Fin juin, c'est un nouvel apport de 50 millions d'euros qui avait été fait.Malgré cela, les chiffres n'ont cessé de chuter et il a été révélé que les salaires du mois de septembre 2019 n'ont pu être distribués - sans que cela ne soit confirmé ou infirmé par le groupe Remade.Une réunion d'actionnaires s'est déroulée mardi et si certains CDD ne seront pas renouvelés, il ne semble pas que des licenciements soient prévus selon Renaud Le Youdec, actuel patron de l'entreprise depuis le mois d'août. Les actionnaires sont toujours en discussions afin de trouver des solutions pour remettre l'entreprise sur les rails.