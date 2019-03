Holoscreen veut rendre 3D votre écran de smartphone... pour 30$

© Cnet

Une 3D qui rappelle celle de la 3DS

Pour donner plus de profondeur aux clichés et aux clips

C'est un rédacteur du site Cnet qui témoigne d'une petite curiosité qui devrait être commercialisée très bientôt pour nos smartphones.Han Jin, le PDG de Lucid, a présenté un film servant à protéger l'écran d'un iPhone 7. Si rien ne semble bien nouveau au premier abord, cette protection a en réalité la capacité de faire ressortir des éléments affichés sur l'écran en 3D.Pour résumé, la technologie peut être comparée à celle présente sur la console 3DS de Nintendo. Nul besoin de lunettes puisque c'est le film qui fait tout le travail... ou presque. La protection nomméefonctionne à l'aide de l'application Lucid pour réaliser ce petit tour de magie. Si l'app n'est pas activée, alors le film protecteur ressemble à n'importe quel autre modèle classique.Ainsi, il sera possible de regarder des vidéos et des photos en 3D via ce procédé. Les réalisations maison pourront même être partagées en ligne toujours via l'application de Lucid. Il existe tout de même une restriction, puisque seuls les smartphones équipés de deux capteurs à l'arrière sont compatibles avec cette technologie.Deux entreprises sont à l'origine de. Holitech, qui fabrique des écrans pour des smartphones de milieu de gamme, et Lucid, spécialisée dans le domaine de l'IA 3D. Ces firmes ont également exprimé leur souhait de proposer cette trois dimensions à un large public puisque le film de protection sera vendu. La commercialisation se fera