D'après DxO, l'iPhone XR est très performant en photo malgré l'unique objectif

Et si un seul capteur était largement suffisant...?

Cela fait quelques années maintenant que DxO s'est imposé comme une référence sur le segment de la qualité photo. Le groupe teste en effet régulièrement de nombreux appareils et caméras, mais également des smartphones. Ces derniers sont classés en fonction de leurs performances photo, avec à l'heure actuelle le Huawei P20 Pro sur la première marche du podium, suivi par l'iPhone Xs Max et le HTC U12+.Récemment, DxOMark a testé l'autre iPhone nouvelle génération, le modèle Xr, qui est également passé entre les mains de Clubic il y a quelques semaines . Dans notre test, l'iPhone Xr était suffisamment convaincant pour faire de l'achat d'un iPhone Xs "", de par sa polyvalence et son prix.Du côté de chez DxOMark, l'iPhone Xr a été jugé uniquement sur sa section photo/vidéo. Avec un seul capteur photo (de 12 mégapixels), on aurait pu croire que l'iPhone "" de 2018 allait faire pâle figure face à la concurrence (certains smartphones étant dotés de quatre capteurs), ainsi qu'à ses grands frères Xs et Xs Max. Pourtant, l'iPhone Xr relève le défi avec brio, et DxOMark confirme l'excellent rendu des clichés, en terme d'exposition, de couleurs, de détails, de bruit.Evidemment, dans certains cas (zoom, bokeh...), l'iPhone Xr n'est pas à la hauteur du modèle Xs, mais le smartphone propose malgré tout des performance de très haut vol. Le smartphone se révèle mêle supérieur à l'iPhone Xs Max, toujours selon DxOMark, en terme de gestion du flash.Au final, avec un score de 103 en photo et de 96 en vidéo, l'iPhone Xr récolte la note de 101 sur le barème DxOMark. Cela permet au smartphone de se placer en septième position du classement général, entre le Huawei P20 et le Samsung Galaxy S9 Plus, éjectant par la même occasion l'iPhone X hors du top 10.L'intégralité du test DxOMark de l'iPhone Xr, est à retrouver à cette adresse (en anglais).