Jeu concours : tentez de gagner 3 Wiko View 2 Plus d'une valeur unitaire de 249,99 euros

Présentation du Wiko View 2 Plus

Comment participer ?

Chargement en cours...

Ce smartphone, disponible à un prix abordable au regard de ses nombreuses fonctionnalités, dispose d'un écran Full Screen au format 19:9, d'un double capteur photo boosté à l'Intelligence Artificielle et un stabilisateur vidéo permettant des rendus de vos prise de vue d'une grande qualité.Pour rappel à nos lecteurs,dont les prototypes sont conçus par les équipes françaises de Wiko basées à Marseille. Sans être à proprement parler un produit "Made in France", ce smartphone a donc été d'abord imaginé dans la cité phocéenne par les ingénieurs de la marque.Le Wiko View 2 Plus dont la baseline repose sur "Full Screen. Full Power." respecte plutôt bien sa promesse. Il dispose d'unque vous pourrez augmenter via l'utilisation d'une carte microSD, et d'un module de stabilisation vidéo.Pour participer au jeu concours, il vous suffira de répondre aux 3 questions du formulaire ci-dessous et de renseigner votre adresse email (que nous récoltons uniquement à fin de contacter les gagnants tirés au sort, les autres adresses seront effacées à l'issu du jeu).Si vous avez des difficultés à afficher le formulaire, vous pouvez y accéder par ce lien Pour accéder au règlement du jeu concours, cliquez sur le lien ici Bonne chance à tous !