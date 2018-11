OnePlus 6 : l'Open Beta 7 OxygenOS est disponible

Le OnePlus 6 sous OxygenOS open bêta 7

Alors que le OnePlus 6T vient tout juste d'arriver en boutiques (et que le test complet signé Clubic est disponible à cette adresse ), le groupe OnePlus annonce aujourd'hui une nouvelle open-bêta d'OxygenOS.Une nouvelle mise à jour qui concerne le OnePlus 6, et qui permet d'apporter (entre autres) deux fonctions importantes à savoir lepour les voyageurs en quête de Data à l'étranger, et lequi permet de booster les couleurs des vidéos affichées à l'écran. OnePlus promet également diverses optimisations apportées par cette nouvelle mise à jour OxygenOS qui devrait être disponible pour tous dans les prochaines semaines.Pour retrouver toutes les informations concernant cette open bêta 7 OxygenOS, direction le forum OnePlus (en anglais)