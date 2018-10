Vertu de retour avec un smartphone à 14 000 $ (et des composants moyen de gamme)

Vertu de retour avec l'Aster P

Le britannique Vertu, spécialisé depuis une vingtaine d'années maintenant dans l'élaboration de smartphones très luxueux (et pas toujours de très bon goût) est de retour en cette fin d'année 2018. En effet, le groupe vient d'officialiser son nouveau terminal, baptisé, décliné en deux versions, à savoir Baroque et Gothic. Prix de départ : 4 200 dollars tout de même.Le modèle Aster P perpétue évidemment la tradition chez Vertu, avec un terminal qui se pare notamment d'un châssis en titane, sans oublier un dos en (vrai) cuir. A l'avant, on retrouve une dalle AMOLED Full HD de 4,9" de diagonale, en cristal de saphir. Une conception de base très "", qui peut d'ailleurs être personnalisée par l'acheteur, histoire d'ajouter pierres précieuses et autres dorures, et faire monter accessoirement la facture jusqu'à 14 000 dollars.Sous le capot, le Vertu Aster P reste cependant assez modeste en termes d'architecture, puisque ce dernier s'articule autour d'un processeur, couplé àOn y retrouve également, qui accueilleront notamment les clichés et vidéos capturés avec les modules de. Comme tout bon smartphone Vertu, le nouvel Aster P se pare également d'un système de conciergerie, accessible via un bouton dédié. Un Aster P basé sous Android, et doté d'une batterie 3200 mAh compatible Quick Charge 3. Évidemment, le tout est "", et mis au point en Angleterre.A l'heure actuelle, la nouvelle gamme Vertu Aster P est disponible en précommande en Chine, avec une disponibilité prévue pour la fin du mois. Avis aux amateurs donc.