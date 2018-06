Le Samsung Galaxy S7 Edge à 299 euros au lieu de 369 euros

Jouez les prolongations

Un écran qui n'en finit plus

Modifié le 29/06/2018 à 14h53

Lancée en janvier, et initialement prévue pour se terminer fin juin, l'offre de réduction « A couper le souffle » (c'est son nom) de chez Samsung va être prolongée. Pour tout achat d'un Galaxy S7 ou S7 Edge, vous pourrez vous faire rembourser la somme de 70 euros en suivant les modalités de l'opération, qui sont disponibles sur cette page.En allant faire un petit tour chez Cdiscount, vous pourrez ainsi découvrir le Galaxy S7 Edge, dans sa robe noire, à 369 euros ce qui vous permettra de l'obtenir à 299 euros après l'offre de remboursement. Vendu et expédié par Cdiscount, ce produit bénéficie de frais de ports offerts, et de la livraison en un jour si vous passez commande assez tôt.Avec ce Galaxy S7 Edge, Samsung a décidé de décliner son principe d'écran courbé sur un mobile grand format. Il dispose donc d'une dalle de 5,5 pouces Super Amoled offrant une définition de 2560 par 1440 pixels qui vous permettra de profiter sans inconvénients des photos et vidéos prises grâce au capteur arrière de 12,2 millions de pixels, capable de capturer de la vidéo en 4K.A l'intérieur, ce terminal peut compter sur SoC Exynos 8 Octa 8890 ou sur un Qualcomm Snapdragon 820 (les deux possèdent 8 cœurs), sur 4 Go de RAM et sur un stockage de 32 Go. Au titre de ses points forts, on retiendra aussi sa très bonne autonomie grâce à une batterie de 3600 mHa.