Le BlackBerry KEYone argent 32 Go et sa Smart Pocket KEYone noire à 369 euros

La renaissance de BlackBerry

Modifié le 28/05/2018 à 12h15

Direction Rue du Commerce avec ce bon plan concernant le BlackBerry KEYone argent dans sa version 32 Go. Livré avec sa Smart Pocket Key One noire, son prix tombe à 369 euros grâce à une promotion et une offre de remboursement de 100 euros.Plusieurs choses à savoir. Pour bénéficier de cette ristourne supplémentaire, vous devrez réaliser votre achat avant le 30 juin, dans un point de vente participant à l'opération. Après avoir finalisé votre achat, vous devrez remplir votre demande de remboursement grâce à formulaire adéquat, que vous pourrez trouver ici Après avoir arrêté de produire des mobiles, c'est la marque TCL qui a repris le flambeau, et qui s'est occupée de la construction de ce, qui reprend et modernise très largement le design traditionnel de la marque. Si le clavier physique est toujours présent, l'écran est maintenant passé au tactile afin de faciliter la navigation. Fini aussi l'OS maison pour un passage sous Android, et l'écosystème Google, même si les habitués seront ravis de retrouver des applications phares de la marque comme le Hub ou le calendrier.Côté technique, leembarque un SoC Snapdragon 625 à 2GHzn 3Go de RAM et 32 Go de stockage, qu'il sera possible d'étendre grâce à un port MicroSD. Il possède aussi deux appareils photos, un frontal à 8 millions de pixels et un dorsal qui atteint les 12 millions de pixels. Il dispose en outre d'une batterie de 3505 mAh compatible quick charge. Prévu pour un usage essentiellement professionnel, il peut enfin compter sur une ribambelle de logiciels de sécurité BlackBerry mis à jour très régulièrement.