Le Fairphone 5 sous Android se dévoile : prix et disponibilité, ce qu'il faut savoir

L'autre élément caractéristique des Fairphone, c'est bien évidemment leur grande réparabilité. Grâce aux pièces modulaires qui alimentent le Fairphone 5, les utilisateurs et utilisatrices seront en mesure de démonter leur smartphone à souhait afin de remplacer en toute simplicité n'importe quel élément de leur appareil, y compris l'écran. Le Fairphone 5 est donc annoncé comme le plus durable de la marque à ce jour. Il a par ailleurs été conçu avec davantage de matériaux équitables et recyclés qu'à l'accoutumée (plus de 70 % des pièces qui vêtissent le Fairphone 5 proviennent de matériaux équitables ou recyclés).