Il fait tomber son smartphone dans un barrage et fait vider 2 millions de litres d’eau pour le récupérer

Que faire quand votre smartphone tombe dans l'eau ? En général, si ce n'est pas trop profond, vous pouvez sauter rapidement et espérer que l'appareil, s'il a un bon indice de protection, ait pu résister. Enfin ça, c'est seulement s'il s'agit d'un petit cours d'eau. Et si jamais votre téléphone tombe dans un barrage ? Évidemment, vous allez vous lamenter et lâcher l'affaire.

Eh bien certains pensent différemment, comme nous le relate BFMTV. En effet, un responsable gouvernemental indien du nom de Rajesh Vishwas, qui visitait le barrage de Kherkatta, a fait tomber dans l'eau son téléphone après un selfie raté. Il a d'abord mobilisé des plongeurs, sans grand succès. Pas de quoi décourager notre homme, qui a alors tout simplement ordonné de vider le barrage de 2 millions de litres d'eau afin de pouvoir récupérer son précieux compagnon.