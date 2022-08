Pas de réseau sous l'eau... mais vous allez quand même pouvoir envoyer des messages, voilà comment

Le réseau mobile se perd vite à seulement cinq ou dix mètres sous l'eau. Cela s'explique par le fait que ce mode de communication repose sur une technologie utilisant des ondes radio, elles-mêmes absorbées par l'eau. En revanche, les ondes sonores sont connues pour se frayer aisément un chemin au travers d'un grand volume d'eau. C'est d'ailleurs le mode de communication qu'utilise un grand nombre d'espèces aquatiques vivant dans les océans, mers et lacs. En ce qui concerne l'être humain, la manière dont notre corps produit du son est certes efficace face à de l'air, mais l'est très peu en milieu sous-marin. C'est de ce constat qu'est né AquaApp, dans le cadre d'une expérience menée au Mobile Intelligence Lab et supervisée par Tuochao Chen et Shyam Gollakota.

AquaApp utilise les composants déjà présents sur n'importe quel smartphone. Le système se sert du haut-parleur du téléphone et génère des signaux haute fréquence pour communiquer des données sous l'eau. Si le concept peut paraître élémentaire, il n'en est pourtant rien. En effet, les conditions d'émission et de réception évoluent constamment, influencées par de multiples facteurs. Parmi eux, citons les réflexions de la surface, les mouvements humains, ou plus simplement, la taille de la houle si AquaApp est utilisé en pleine mer.

Pour pallier ce problème, l'application se recalibre en temps réel en propageant une sonorité facilement perceptible par les téléphones impliqués dans l'échange. Par exemple, si la tonalité de l'émetteur est reçue, mais que le volume de celle-ci est difficilement audible, le récepteur se charge de renvoyer cette information afin que l'expéditeur modifie son signal de transmission en utilisant une bande de fréquences plus étroite.