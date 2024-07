Le son de votre téléphone est mauvais après une journée à la plage ? Ce petit site web pourrait avoir la solution

Water Out of Speaker est une solution en ligne conçue spécifiquement pour expulser l'eau et les particules de vos haut-parleurs. Pas besoin de télécharger d'application ou de brancher des accessoires compliqués, tout se fait directement depuis votre navigateur. Le site utilise des fréquences sonores calibrées pour faire vibrer les membranes de vos haut-parleurs et chasser l'eau et les résidus qui s'y sont infiltrés. C'est simple : vous allez sur le site, vous lancez le processus, et en quelques minutes, vous devriez retrouver un son clair et net. Les possesseurs d'Apple Watch reconnaitront les sons puisque la tocante d'Apple propose la même fonctionnalité.

Avec l'été qui bat son plein, Water Out of Speaker pourrait bien devenir votre meilleur allié pour préserver la qualité sonore de votre téléphone. Alors, la prochaine fois que le son de votre téléphone vous semble bizarre après une sortie au bord de l'eau, n'oubliez pas d'essayer cette solution rapide et efficace (et d'y aller avec un bloqueur de publicité car le développeur a eu la main ​​leste sur ces dernières !).