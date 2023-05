Prise de pouvoir : il y a désormais plus de smartphones que d'êtres humains sur Terre

Il y a un certain nombre d'inventions qui ont marqué l'humanité. On peut penser évidemment à l'imprimerie, à la fusée spatiale ou même à Internet. Mais s'il fallait désigner le dernier outil en date d'importance majeure, on ne peut assurément que nommer le téléphone portable. Depuis le tout premier iPhone, toujours un mythe à notre époque, il est devenu un appareil à la popularité sans faille et est maintenant présent partout sur la planète.

Au point d'atteindre des volumes incroyables, selon une étude de l'Union internationale des télécommunications (UIT) . Ainsi, en 2022, il y avait 8,58 milliards de téléphones portables en circulation dans le monde. Un chiffre fou quand on sait que dans le même temps, les êtres humains étaient 7,95 milliards !