Voilà comment l'inventeur du téléphone mobile voit le smartphone du futur (et où, surtout)

50 ans après avoir réalisé à New York le premier appel de l'histoire depuis un téléphone mobile, le papa de la téléphonie mobile, Martin Cooper, s'exprime sur ce que pourrait être l'avenir du téléphone… si tant est que l'on continue de l'appeler ainsi.

94 ans et une idée assez précise de ce que serait l'avenir de la téléphonie mobile. Martin Cooper, ingénieur américain connu pour être l'inventeur du téléphone mobile, a été interrogé par CNBC lors de son passage dans les halls du MWC, à Barcelone, pour la remise d'un prix. L'intéressé estime que les appels téléphoniques pourront à l'avenir se faire directement par le biais d'une puce implantée sous la peau, au niveau de l'oreille.