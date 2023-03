Serait-ce enfin l'année des smartphones pliants ?

Quand on pense smartphone pliable, c'est tout de suite l'image de Samsung, le précurseur, qui vient en tête. Et pourtant, ces dernières années, de plus en plus de fabricants se sont lancés dans l'aventure, avec en plus, encore de nouveaux concurrents prêts à se lancer, à l'image de Realme.

On n'est alors pas étonné par les chiffres de croissance du marché qui nous sont proposés par International Data Corporation (IDC), qui s'attend à voir cette année le nombre de smartphones pliants vendus dans le monde augmenter de plus de 50 %. Le nombre d'appareils écoulés passerait ainsi de 14,2 millions en 2022 à 21,4 millions en 2023.