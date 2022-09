realme lance son 9i 5G en France, mais exclusivement chez Orange

Lancé ce vendredi 30 septembre 2022, le realme 9i 5G sera commercialisé très prochainement en exclusivité chez Orange, dans le coloris « Rocking Black ». La seule configuration disponible pour l’instant est 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage, même si le smartphone existe également en version 6 Go/128 Go. Et il sera vendu au prix public conseillé de 219,99 euros.

Si ce smartphone vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre test du realme 9i 5G.