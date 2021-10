GX290 Pro, le smartphone ultra-résistant de Gigaset à la batterie XXL (Interview)

On est sur du 4 Go de RAM LPDDR3, avec une mémoire interne de 64 Go et une extension possible jusqu'à 256 Go. Le mobile embarque un processeur Octo-Core avec 4G LTE qui supporte VoLTE et VoWiFi. Nous avons un écran de 6,1" 19.5:9 HD+ et du triple slot : on peut donc y insérer deux cartes SIM et une carte SD.