Une nouvelle Nvidia Shield aperçue dans la console développeur de Google Play

Une mise à jour mineure, sans grands bouleversements

Une nouvelle manette de jeu serait proposée au lancement de l'appareil

Las'apprête à être remplacée par un nouveau modèle, si l'on en croit la consolequi liste une nouvelle référence au nom de code «». Le boitier TV actuel possède, lui, la référence « darcy ».Cette mise à jour de laserait relativement mineure et consisterait avant tout à faire passer l'appareil à, la dernière version en date du système d'exploitation de Google pour la télévision. Les possesseurs de ce prochain appareil seront assurés que tous les services auxquels ils sont abonnés resteront fonctionnels durant les prochaines années.Pour le reste, et comme le suggèrent les noms de code très proches des deux appareils,etferait le choix de conserver un processeurdans sa prochaine Shield, ainsi que 3 Go de RAM.Il se pourrait toutefois que le constructeur utilise une versionà la place de laaujourd'hui utilisée, mais rien n'indique une amélioration au niveau des performances. Il faudra attendre l'officialisation du produit pour en savoir plus.Il y a quelques mois, le site XDA Developpers avait repéré que NVIDIA travaillait à la fabrication d'unede jeu (nom de code « stormcaster ») et d'une télécommande (« friday »).Ces deux accessoires seraient logiquement proposésqui fait également office de console de jeu, avec la présence de, le service de jeu en streaming de la marque.