Un contraceptif masculin efficace à 97 % et sans effets secondaires

Prometteur, bien que la réversibilité chez les humains reste à prouver

Ce contraceptif fait appel à un gel polymère connu depuis les années 1970, le styrène-anhydride maléique, sur lequel de nombreuses recherches ont été menées. L'arrivée de ce nouveau mode de contraception serait une petite révolution : nul besoin de prendre des pilules quotidiennes, une dose unique toutes les décennies serait suffisante pour inhiber les spermatozoïdes.Nommé RISUG («»), ce contraceptif masculin est développé depuis près de 50 ans par l'Institut indien de technologie de Kharagpur, sous l'autorité du docteur Suloy Kumar Guha. Depuis 1984, l'ICMR (), qui est le principal organisme de recherche biomédicale du pays, a pris le relais et complété les recherches pour en faire un produit sûr et pouvant être produit en masse à moindre coût.Les essais cliniques en phase III, menés sur 300 participants, sont désormais terminés et affichent un taux de succès dans la prévention contraceptive de 97,3 %. Les chercheurs n'ont remarqué aucun effet secondaire. Pour maximiser son efficacité, le gel est injecté «», dans le canal déférent situé à l'arrière des testicules, et par lequel transite le sperme avant éjaculation. En quelques minutes, il recouvre les parois du canal et rend les spermatozoïdes totalement immobiles.Cette injection non invasive peut être réalisée par un professionnel de santé, avec une simple anesthésie locale, et sans nécessiter d'hospitalisation. Une seule injection de 60 mg offrirait une efficacité supérieure à 10 ans. L'absence d'effets secondaires promise par l'équipe de recherche est un véritable bon point par rapport aux «» annoncées depuis longtemps, mais jamais arrivées sur le marché en raison des effets observés ou soupçonnés.Le principal avantage du RISUG serait en outre son caractère 100 % réversible, contrairement à la vasectomie qui consiste à couper ou à bloquer définitivement le canal déférent. Il suffirait en effet d'injecter une seconde solution dans le canal (diméthylsulfoxyde, ou bicarbonate de soude) pour rendre aux spermatozoïdes leur mobilité. Toutefois, cette procédure n'a pour l'heure été testée, avec succès, que sur des souris, lapins et primates. D'autres tests sont donc requis pour prouver la réversibilité effective chez les humains.