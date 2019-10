Withings, leader des objets de santé connectée, lance sa division pro MEDPro

Un portail de services pour les professionnels de santé



Un moyen de rester connecté aux patients et de les suivre dans leur traitement



Source : Withings

Withings est aujourd'hui une marque reconnue et appréciée du grand public à la fois pour ses montres connectées axées sur la santé et le bien-être, mais également ses balances connectées ou encore ses tensiomètres Le constructeur français, redevenu indépendant après le rachat à Nokia de ses activités, a bâti une solide expérience dans la collecte et l'analyse de données médicales et annonce aujourd'hui poursuivre ses efforts à destination des professionnels avec la création de Withings MED PRO, une nouvelle division se composera de deux solutions distinctes.Withings MED PRO Data proposera des partenariats entre des sociétés tierces proposant par exemple des prestations de coaching ou des instituts de recherche afin de leur mettre à disposition des produits Withings. Elles auront également accès aux différents services d'analyses de données mises au point par la marque et pourront les intégrer à leurs propres systèmes via un kit de développement conçu pour l'occasion.Withings MED PRO CARE se destine quant à lui aux hôpitaux et aux équipes médicales. Le produit se présente comme une plateforme de suivi à distance des patients qui permet d'accéder en temps réel à ses différentes données de santé récupérées par les appareils de la marque et de suivre plus précisément l'évolution de ses pathologies.Les patients pourront également recevoir des notifications personnalisées dans l'application mobile Heatlh Mate qui permet de synchroniser les appareils Withings. Leurs médecins pourront communiquer directement avec eux en cas d'anomalie et leur donner des conseils sur leur traitement actuel, le tout de manière sécurisée.», explique Eric Carreel, fondateur de Withings dans un communiqué.