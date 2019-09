Des scientifiques chinois tentent de soigner le VIH par modification des gènes

Entre VIH et leucémie

Sécuriser une pratique dangereuse

Source : Live Science

Si ce premier essai d'une modification génétique dans le but de guérir le VIH a été un échec, il ne semble n'avoir comporté aucun danger pour le patient.La technologie CRISPR (, à prononcer «») est un outil relativement simple utilisé pour la modification des génomes et l'altération de séquences ADN. Elle constitue une adaptation d'un mécanisme de défense naturel, notamment envers les bactéries. L'Inserm la définit ainsi : «».C'est ce qu'a tenté de faire l'équipe de l'université de Pekin, à Beijing. Leur essai a porté sur un unique patient qui, outre le HIV, a souffert d'une leucémie. Celle-ci a nécessité une greffe de moelle osseuse : les scientifiques ont doncavant sa transplantation. Plus précisément, ils ont cherché à supprimer un gène, baptiséet fournissant des instructions aux protéines responsables de certaines cellules immunitaires. Le VIH utilise cette protéine comme «» pour pénétrer ces cellules. Une mutation du gène CCR5 existe chez certaines personnes, qui s'avèrent alorsUn mois après la transplantation de moelle osseuse, la leucémie du patient est en pleine rémission. Les tests ont montré que les cellules souches génétiquement modifiées sont capables de prospérer. Ces cellules ont ainsi persisté dans le corps du patient durant les 19 mois suivants. En revanche, dès que le patient a arrêté de prendre son traitement contre le VIH, celui-ci s'est de nouveau manifesté.L'équipe a souhaité s'inspirer d'antécédents : en mars 2019, un patient semble avoir été guéri du VIH après une modification semblable du gène CCR5. Ils ne sont ainsi que deux, depuis le début de l'épidémie, à être parvenus à éliminer le virus par ce biais.La méthode est donc prometteuse. Mais elle est également controversée, car dangereuse. Les chercheurs chinois soulignent que leur patient ne souffre ici d'aucune modification indésirable des gènes. Pourtant, l'Inserm prévient que «». L'organisme ajoute plus loin que «».Des recherches sont donc menées, mais leur dangerosité se heurte à des obstacles éthiques. En 2018, un scientifique chinois a suscité l'émoi en affirmant, dans une vidéo, avoir modifié les gènes de bébés jumeaux dans le but de les rendre résistants au VIH. Julian Savulescu, de l'université d'Oxford en a alors dit : «».