Un scanner high-tech pourrait déterminer le risque d'attaque cardiaque 10 ans à l'avance

Une précision jusqu'à 90%

Jusqu'à 350 000 bénéficiaires

Source : Daily Mail

Les cardiologues d'Oxford en ont fait une réalité. Le scanner qu'ils viennent de mettre au point serait en passe de sauver des centaines de vies, en plus de repenser et de faciliter les méthodes de diagnostic.Si des méthodes, consistant à scanner le corps humain pouraux arrêts cardiaques, existent déjà, elles restent limitées. Certains patients, pourtant « à risque », sont par exemple renvoyés parce que les scanners conventionnels ne repèrent pas de contraction des vaisseaux sanguins. Le professeur, qui dirige le département de la médecine cardiovasculaire au centre hospitalier d'Oxford, explique : «».Développé par le, donc, ce scanner est effectivement basé sur l'intelligence artificielle. Celle-ci repère et. Si ces symptômes ne sont pas immédiatement identifiés comme dangereux, l'IA doit justement déterminer plus finement dans quelle mesure ils pourront,, causer des problèmes cardiaques.Et les résultats sont là. Les tests ont montré. Une fois pleinement opérationnel, l'appareil permettra de déterminer un risque accru d'arrêt cardiaque avecPour les cardiologues à l'origine du projet, cepourrait permettre d'augmenter le nombre d'examens effectués suite à une douleur thoracique de 40 000 à 350 000, soit autant de patients supplémentaires pris en charge. Le projet établit ainsi, ce qui devrait permettre une prise en charge plus efficace.Outre la question des vies sauvées, ce procédé doit faire gagner du temps et autoriser une plus grande anticipation. Pour le professeur Antoniades, ces scanners de nouvelle génération permettent de mieux diriger les traitements. Et selon, directeur médical à la, qui a financé cette recherche, il s'agit là d'une «», et d'un «. »