Microsoft brevète un système de capteur multidimensionnel

Un récent flop dans l'univers du bien-être et de la santé

Un nouveau capteur bien plus précis que ceux utilisés aujourd'hui par les traqueurs d'activité

Schéma décrivant le système d'analyse sanguine développé par Microsoft © Microsoft

Source : Neowin

Il y a quelques mois,tirait un trait sur le marché des bracelets connectés . Malgré plusieurs versions, le constructeur n'avait jamais véritablement soutenu sonet avait préféré jeter l'éponge, faute d'utilisateurs.Or, undéposé en janvier dernier laisserait croire que, malgré ses déconvenues,retenterait sa chance dans le domaine de la santé avec la conceptionMicrosoft est parti du constat que lesactuellement utilisés dans les différents traqueurs d'activité offrent des mesures parcellaires de l'état physique de l'utilisateur. Avec sa technologie, Microsoft pourrait ici, pour présenter à l'usager son rythme cardiaque mais également le taux d'oxygénation de son sang et de ses tissus, ou encore sa rigidité artérielle. Le capteur serait également en mesure de le prévenir en cas d'Le capteur intégrerait des LED qui éclaireraient la surface de la peau des porteurs afin d'obtenir toutes ces données. Selon le brevet, le dispositif est résistant au mouvement, et peutMicrosoft précise dans ce brevet que sa technologie peut être à la fois intégrée à un téléphone portable et à un objet connecté. Il est encore trop tôt pour dire si le géant du logiciel va concrétiser sa technologie dans un produit grand public mais les équipes de Microsoft semblent particulièrement attentives à ce secteur de la, de plus en plus prisé par les consommateurs.