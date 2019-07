Withings annonce les BPM Core et BPM Connect, deux nouveaux appareils de santé connectée

Suivre son coeur, avec le Withings BPM Core

Le Withings BPM Connect pour détecter l'hypertension

Source : Communiqué de presse

Après son dispositif Withings Sleep pour détecter l'apnée du sommeil, la société se penche sur la mesure et le suivi des troubles cardiaques.Leest ungrand public qui intègre un électrocardiogramme (ECG) et un stéthoscope électronique. Cet appareil 3 en 1 permet donc de mesurer la tension artérielle, d'enregistrer un électrocardiogramme et d'écouter le son du cœur. Son objectif est de détecter au plus tôt les signe d'hypertension, de fibrillation auriculaire et des valvulopathies.Récompensé par un CES 2019 « Innovation Award » , lese veut simple d'utilisation. Il permet à l'utilisateur d'enregistrer les trois suivis en une seule fois, ou de programmer une seule des mesures souhaitées. Après une charge par micro-USB,, à raison d'un enregistrement par jour.Enfin, lepeut fonctionner en WiFi et Bluetooth avec l'application, disponible sur iOS et Android. Le Withings BPM Core dispose, en outre, de la; il est disponible dès ce 17 juillet 2019 au prix deLarecommande de pratiquer l' auto-mesure à domicile , pour détecter au plus tôt les signes d'une hypertension. Mais aussi pour se soustraire à l'effet « blouse blanche », qui tend à fausser les résultats d'un patient dans un environnement médical stressant. Leest un tensiomètre connecté à destination du grand public, technophile ou non, pour uneTrès simple d'utilisation, il dispose d'un écran LED intégré pour lire instantanément le résultat de la mesure. Celui-ci est également envoyé par WiFi ou Bluetooth à l'application Health Mate. L'application dresse alors un, afin d'assurer un meilleur suivi de la tension de l'utilisateur. La batterie rechargeable du Withings BPM Connect garantie, elle aussi,avant la charge suivante.Le tensiomètre connecté dispose des. Il est disponible au prix de