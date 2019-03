Galaxy S10 Plus : dos céramique ou verre, lequel résiste le mieux ?

© CNET

Dos en verre VS dos en céramique

Le dos en céramique du Galaxy S10+ n'empêchera pas son écran de voler en éclat...

Le Samsungest proposé en finition classique (avec un dos en), mais aussi avec (en option) un dos en, annoncé comme plus résistant. Une finition qui nécessite d'ajouter tout de même pas moins de 250 euros à la facture initiale (de 1009 euros).Du côté de chez CNET, on a évidemment tenu à comparer les deux types de smartphones, lesquels ont été confrontés à diverses chutes, comme c'est le cas (parfois quotidiennement) pour de nombreux smartphones.À ce petit jeu, c'est bien le Samsung Galax S10+ qui a montré de meilleurs signes de résistance, avec un dos (presque) intact après six chutes. À noter toutefois que l'écran a, pour sa part, éclaté après une chute de 1,5 mètre de hauteur. Du côté du modèle "standard", c'est le dos du smartphone qui a éclaté après une même chute de 1,5 mètre, y compris au niveau du verre recouvrant les trois capteurs photo.Bref, selon, "". Le magazine indique ainsi que malgré la robustesse de la finition céramique, il convient de protéger son Galaxy S10+ avec une coque, et de laisser le film protecteur sur l'écran.Le mieux étant encore d'éviter autant que possible de faire tomber son smartphone évidemment...