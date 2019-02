🔥 Bon Plan : Samsung Galaxy S9 64 Go à 464,99€ au lieu de 859€

Galaxy S9 : le meilleur smartphone de Samsung

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Avec le Galaxy S9, le sud-coréena frappé fort et placé la barre très haut pour la concurrence. Ce très beau smartphone de 5.8" profite d'une superbe dalle Super AMOLED avec une définition de 2960 x 1440 px, l'une des plus belles du marché. Propulsé par un processeur Exynos 9810 et 4 Go de RAM, ce petit monstre de puissance est capable de faire tourner les jeux les plus gourmands du moment.En dehors de ses performances de haute volée, leest reconnu comme l'un des meilleurs photophones du marché. Son APN de 12 MP au dos est capable de produire de très beaux clichés. Les amateurs de selfies ne sont pas oubliés avec un objectif de 8 MP en face avant.Commercialisé à presque 900€ lors de sa sortie l'an dernier, le Galaxy S9 est bien plus abordable aujourd'hui, s'affichant à. C'est pas loin de 400€ d'économies, que vous pourrez compléter avec 32.55€ en bon d'achat si vous êtes membre du Club Rakuten.