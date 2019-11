L'avenir de Star Citizen à la CitizenCon 2019 : trous de ver et nouveau système solaire

© Cloud Imperium Games

Une planète nommée MicroTech

Trou de ver et système solaire

Source : Neowin

En outre, les développeurs ont annoncé une nouvelle période d'essai gratuit : jusqu'au 5 décembre, le jeu peut être essayé par les personnes n'ayant pas acheté de pack de démarrage.Comme à son habitude lors des CitizenCon, Cloud Imperium Games a présenté des vidéos des nouveautés à venir sur Star Citizen. La première , d'une quarantaine de minutes, montre une nouvelle planète, baptisée MicroTech et appartenant au système de Stanton, qui est, pour le moment, le seul disponible dans le jeu. D'après la feuille de route du studio , cette planète sera disponible à partir de la version 3.8 du jeu, prévue pour la mi-décembre 2019. Elle disposera de trois satellites à partir du premier trimestre 2020 (version 3.9).La vidéo évoque également la planète New Babbage. La version 3.8 lui attribuera ses bâtiments et sa population, et le studio précise que des missions d'infiltration y seront possibles. La seconde vidéo d'une durée d'une heure trente minutes cette fois, évoque la nouvelle méthode de déplacement : les trous de ver. Contrairement aux sauts quantiques, qui peuvent être réalisés par n'importe quel vaisseau et permettent de se déplacer rapidement à l'intérieur d'un système solaire, les trous de ver nécessitent l'utilisation d'un portail fixe et autorisent un « saut » d'un système à l'autre. Ils permettront aux joueurs de quitter le système de Stanton et d'en explorer un nouveau nommé Pyro. Comme les trous de ver, ce dernier n'est pas encore mentionné dans la feuille de route, mais devrait apparaître courant 2020.La version 3.8 du jeu apportera également d'autres modifications. La technologiedoit améliorer la génération et la gestion des planètes. Cloud Imperium Games entend également réduire, à partir de cette nouvelle version, les remises à zéro des comptes (« wipes »). Pour les personnes souhaitant essayer le jeu, Cloud Imperium Games a lancé une nouvelle période d'essai gratuit moins d'un mois après la précédente Il est ainsi possible de s'essayer à Star Citizen gratuitement du 24 novembre au 5 décembre. Chaque jour, le studio mettra à disposition un nouveau vaisseau à tester.