Star Citizen est gratuit pendant une semaine

Comment jouer à Star Citizen ?

Source : PC Gamer

Cloud Imperium Games a en effet annoncé offrir une nouvelle semaine de jeu sur Star Citizen à tous les joueurs intéressés pour un essai. Une initiative lancée à l'occasion de la sortie du 3.7.1 de l'alpha.Vous avez ainsi jusqu'au dimanche 3 novembre 2019 pour profiter du titre, qui peut être décrit succinctement comme un jeu de simulation dans un univers de science-fiction. Il faut pour cela se rendre sur le site officiel du jeu . À partir de cette page, créez votre compte ou identifiez-vous si vous en avez déjà un.Entrez ensuite le codeafin de bénéficier de la semaine d'essai gratuite. Vous pouvez alors télécharger et installer, pour commencer votre aventure. Histoire de ne pas partir de rien, vous avez accès à cinq vaisseaux : Aurora MR, Mustang Alpha, Avenger Titan, Cutlass Black et Banu Defender. Durant ce laps de temps, un P52 Merlin est aussi offert aux joueurs qui en parrainent un autre.Néanmoins, avant de vous précipiter sur l'offre, vérifiez bien que votre PC peut faire tournerdans de bonnes conditions. En alpha, il doit encore être optimisé et s'annonce déjà très gourmand de base. Les développeurs recommandent donc un processeur Intel Core i5-7600K à 3,8 GHz ou équivalent, 16 Go de RAM, une carte graphique NVIDIA GTX 960 avec 4 Go de mémoire dédiée et un SSD.