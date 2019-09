IFA 2019 : les FreeBuds 3 de Huawei ont un design vraiment original (spoil : non)

© Engadget

Un petit air de famille

Réduction de bruit active

Source : Engadget

Toujours en délicatesse sur le plan politique profite de l'IFA 2019 pour occuper son terrain de jeu favori : celui de l'innovation. Au rayon des dernières nouveautés, c'est, qui fait du bruit, tout en l'atténuant.En regardant la photo ci-dessus, on se dit que cesnous rappellent quelque chose... Difficile en effet de ne pas penser auxd'Apple. Comme la marque à la Pomme, le fabricant chinois a choisi deet d'utiliser une petite boîte, au design certes plus arrondi, pour ranger et recharger les petits équipements. Légère nuance : ces écouteurs sont, blanc et noir.Côté propriétés techniques, lesaffichent uneintéressante de, que la recharge dans le boîtier peut prolonger. En ce qui concerne le chargement, justement, Huawei l'annonceque celui des AirPods en filaire, et 50 % plus rapide en sans-fil.Par ailleurs, les nouveaux dispositifs de Huawei sont), ce qui permet une diminution à la fois de la latence et de la consommation d'énergie.Mais ce qui semble distinguer le plus les, c'est leur fonctionnalité de. D'après le constructeur, il s'agirait des premiers écouteurs de ce type à bénéficier d'un tel système, qui offre une. Couplé à la compatibilité Bluetooth UHD, cela offrirait uneL'entreprise s'est également penchée sur le son émis par l'utilisateur. Le, présent au niveau des tiges des écouteurs, aurait tout d'abord été conçu pour. De plus, la technologie embarquée permettrait de, de sorte à. D'après Huawei, ces éléments offrent la possibilité de mener une conversation limpide, même en circulant rapidement à vélo, par exemple.Lesdevraient débarquer. À quel prix ? On ne le sait pas encore. Huawei n'a donné qu'une seule précision : ils seront(donc à moins de 179 €).