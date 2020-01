CES 2020 : ASUS dévoile un moniteur portable en USC-C, le ZenScreen

Un écran nomade complet pour travailler ou jouer à l'extérieur



Source : AnandTech

Asus a profité du CES 2020 pour lever le voile sur le ZenScreen MB16ACE. Cet écran externe pour ordinateurs portables bénéficie d'un châssis métallique très élégant de seulement 8 mm d'épaisseur et de bordures très fines pour un poids d'environ 700 grammes sur la balance.La particularité de cet écran réside dans son étui inclus qui permet de le poser à la fois en mode portrait ou en mode paysage à peu près partout que vous soyez au bureau ou en déplacement.La dalle IPS de 15,6 pouces possède une résolution Full HD et d'une luminosité de 250 nits. Il bénéficie également d'un traitement anti-reflets et d'un temps de réponse de 5 ms. Huit modes vidéo sont également au programme, que l'écran soit utilisé par exemple pour travailler ou pour jouer et le HDCP est pris en charge pour la lecture de contenus protégés.Le ZenScreen MB16ACE se connecte au PC grâce à une prise USB-C et en utilisant le mode DP Alt, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser un unique câble pour l'alimentation et l'affichage vidéo.Asus n'a pas encore communiqué le tarif de cet accessoire mais promet un lancement dans les semaines à venir.