CES 2020 : Insta 360 dévoile une action cam modulaire et étanche, en partie élaborée avec Leica

Une caméra, trois modules

Objectifs et logiciels

La marque permet ainsi à sa gamme de recevoir d'autres accessoires, renforçant ses possibilités d'adaptation à tout type de situation.La One R comprend trois éléments. Le premier, l'objectif, doit offrir une qualité d'image semblable à ce que propose la One X et son enregistrement en 5,7k 30 fps (6 080 x 3 040 pixels), mais avec une stabilisation nocturne légèrement revue. Vient ensuite le «», un compartiment abritant l'écran tactile, le bouton d'alimentation, celui de capture vidéo ainsi que l'emplacement pour la carte SD. Enfin, la batterie, en rouge sur nos photos, se loge sous les deux autres compartiments. Il ne s'agit pas d'une batterie de secours ou supplémentaire, mais bien de la batterie principale de l'appareil. Elle est donc indispensable au fonctionnement de cette action-cam.Tous ces éléments pouvant être désolidarisés, il est possible de les remplacer par d'autres. C'est ce que résume le visuel de la marque, ci-dessous : l'objectif peut être remplacé en fonction de la situation. La batterie peut être retirée et remplacée par une autre, plus endurante ou disposant d'une fixation pour perche.Trois objectifs sont ainsi compatibles avec la One R. Le premier est un double objectif 360°, à l'ouverture de 2.0, capable d'enregistrer en 5,7k 30 fps, en 3,8k 50 fps ou en 3k 100 fps. Le second est plus classique : il s'agit d'un objectif 4K grand-angle à l'ouverture de 2.8 capable d'enregistrer des vidéos en 60 fps dans cette résolution, ou en 200 fps en full HD.Le dernier objectif est particulièrement mis en avant par Insta360, car il résulte d'un partenariat avec Leica. Il s'agit d'un grand-angle d'environ un pouce de large (environ 2,5 centimètres), donnant son nom au module (). Il doit autoriser la prise de photos de 19 mégapixels et enregistrer des vidéos en 5,3k à 30 fps, et jusqu'à 120 fps en full HD.La caméra peut aussi être connectée en USB-C ; elle est étanche jusqu'à une profondeur de cinq mètres (norme IPX8). Côté logiciel, Insta360 ajoute la fonctionnalité, qui permet de suivre un sujet spécifique, même en cas d'obscurcissement soudaine de la scène. Une autre fonction, baptisée, doit suggérer les angles les plus intéressants pour la réalisation d'un montage vidéo 360° original., enfin, est capable d'effectuer des recherches au sein d'une bibliothèque de vidéos, et d'en faire un montage thématique. Par exemple, pour une vidéo sur le thème de la nature, FlashCut va chercher les scènes correspondantes (forêts, montagnes, animaux, etc.) dans la bibliothèque et propose son propre montage bucolique.Le prix de la One R dépend évidemment des modules retenus, mais démarre à 339,99 euros sur le site d'Insta360.