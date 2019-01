CES 2019 - Bose va adapter son système de réduction de bruit aux voitures dès 2021

Un arsenal de capteurs pour réduire le bruit sur la route

Les premières voitures en bénéficieront dès la fin de l'année 2021

Source : Engadget

est l'un des constructeurs audio les plus réputés au monde. Outre la qualité de son rendu sonore, qui fait la joie de millions d'utilisateurs dans le monde, la marque est aussi connue pour son annulation de bruit active. Les casquessont des références en matière de réduction de bruit.L'expert du son veut désormais apporter son savoir-faire dans le secteur de l'automobile. Il a présenté lors du CES 2019 , un système de réduction de bruit adapté à l'habitacle d'une voiture.Le système développé par la marque est composé de microphones et d'accéléromètres, aidés par un logiciel de traitement du signal développé par les ingénieurs Bose. Les accéléromètres installés sur la carrosserie détectent les vibrations émises sur la route. Les micros enregistrent lede la circulation en permanence, notamment les frottements des pneus sur la route, et envoient une fréquence audio inverse à ce son via les hauts parleurs pour le faire disparaitre de l'habitacle.Ce dispositif est destiné à supprimer les bruits ambiants, mais à laisser passer certainscomme les sirènes d'ambulances ou les klaxons, dans un souci de sécurité.Associé à une bonne isolation de la voiture, Bose espère supprimer tous les bruits parasites au fil de la conduite. Le système, fruit de 10 ans de travail pour la marque américaine, apprend au fil de l'utilisation et affine sa détection du bruit ambiant pour s'améliorer.Bose va travailler avec différents constructeurs automobiles pour équiper leurs véhicules avec son système, selon leurs besoins et leurs exigences. Elle devrait êtresur quelques modèles.