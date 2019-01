CES 2019 - Blue annonce un micro XLR pour les streamers et les professionnels

Un micro pour les joueurs et les adeptes de podcasts



Un taille et un prix bien réduits

Grâce à l'avènement du livestreaming sur internet, un tout nouveau marché a vu le jour pour les constructeurs. En effet, les streamers, podcasteurs et autres YouTubers cherchent à s'équiper avec du matériel efficace mais aussi simple d'utilisation. Cette prise en main facile est le nerf de la guerre des fabricants, qui peuvent ainsi profiter d'un beau coup de pub du côté des vidéastes les plus influents du moment. Ainsi, lors de ce CES 2019,ayant pour cible cette clientèle des plus appétissantes.Nommé, ce nouvel exemplaire a comme première qualité d'afficher un prix très abordable. Il est également discret (219 x 38 x 32 mm) afin de ne pas prendre trop d'espace à l'écran, contrairement à d'autres modèles comme le. Le "Ember" est à la fois fin et allongé. Il convient aussi bien pour les prises de voix que pour les instruments comme une guitare, une batterie ou bien un violon.Au niveau de ses caractéristiques techniques, il profite d'une directivité cardioïde pour une utilisation optimale en home studio. Sa réponse en fréquences est de 38 Hz - 20 KHz, sa sensibilité s'élève à 12 mV/Pa, le niveau de pression acoustique max atteint les 132 dB SPL et son impédance de sortie est de 40 Ohms.Enfin, lesera commercialisé dès le mois de février prochain à un tarif de 99,99$. Il est actuellement disponible en pré-vente sur le site officiel de la marque.