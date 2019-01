CES 2019 - Intel : 6 nouveaux processeurs desktop de 9ème génération dont le Core i5-9400

Six nouveaux processeurs à paraître au deuxième trimestre 2019



Toutes les références de la neuvième génération de processeurs Intel. © Anandtech

Source : AnandTech

Toujours conçus pour des sockets LGA1151, ces nouveaux processeursse passeront pour la plupart d'un iGPU.La petite originalité de ces nouvelles puces à paraître au deuxième trimestre 2019 est de se passer - pour la plupart - d'un processeur graphique intégré. C'est notamment le cas du, qui reprend les mêmes specs que le i9-9900K (8c/16t @ 3,6 GHz) ainsi que son coefficient multiplicateur débloqué, sans pour autant intégrer l'iGPU UHD630.On peut ainsi s'imaginer que ces nouvelles références pourront être mises sur le marché à des tarifs plus doux.Intel inclus également dans sa fournée les Intel Core i5-9400 : un processeur hexa core sans HyperThreading cadencé à 2,9 GHz et grimpant jusque 4,1 GHz. Le fondeur proposera également une version i5-9400F qui, vous l'aurez compris, fait l'impasse sur l'iGPU UHD 630, et s'affichera à 182$.