La robotique et l'automatisation des usines remplaceront 20 millions d'emplois d'ici 2030

Une robotisation mondiale grandissante

Une situation inquiétante mais pas inéluctable

Source : Oxford Economics

Avec 2,25 millions de machines en 2019, la. Loin de s'arrêter là, cettemettrait en danger plus de 20 millions d'emplois d'ici à 2030, dont environ 14 millions rien qu'en Chine. Une situation inquiétante puisque cela changerait profondément la société mais aussi les économies locales. En effet, les postes qui seront pourvus par les robots à l'avenir correspondent, de nos jours, à des emplois non qualifiés.Un futur désastre donc, puisque, agrandissant ainsi encore le fossé social que l'on peut déjà constater. En France, la Franche-Comté serait particulièrement touchée car les «», notedans ce constat qui semble s'appliquer à toutes les régions du monde au passé similaire.La robotisation grandissante permettrait, à première vue, une meilleure productivité et une meilleure économie mondiale. Cependant, si le nombre d'emplois humains actuels venait à baisser,. Les disparitions massives de postes occasionneraient la création d'autres emplois, dont certains encore inexistants de nos jours. De même, certains secteurs ne seraient pas touchés, ou très peu, comme l'éducation, la santé ou, plus globalement, les métiers de service.