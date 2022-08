Amazon s'offre les aspirateurs robot iRobot pour 1,7 milliard de dollars

L'annonce du rachat est une surprise, mais s'inscrit parfaitement dans la stratégie initiée par Amazon depuis plusieurs années. L'e-marchand propose de plus en plus de matériels comme les enceintes connectées Echo, les caméras de surveillance Ring ou encore les box TV Fire TV.

Avec le rachat d'iRobot, Amazon s'offre une place de choix dans l'univers concurrentiel de l'aspirateur robot. iRobot est en effet la marque la plus connue du secteur, mais également le constructeur numéro un de ce type d'appareils avec une part de marché estimée à 46 % des ventes mondiales sur l'année 2020.

Amazon a également montré un intérêt pour l'univers de la robotique avec Astro, son assistant-robot pour la maison équipé d'Alexa présenté en 2021, et l'expérience d'iRobot dans le domaine pourrait accélérer les développements du groupe dans ce domaine. iRobot avait d'ailleurs présenté il y a quelques mois iRobot OS, son système d'exploitation censé mieux comprendre les habitudes des utilisateurs chez eux grâce à l'intelligence artificielle.

Si les noces sont annoncées, le mariage entre Amazon et iRobot devrait attendre encore quelques mois. Les autorités de régulation doivent désormais analyser le dossier avant de rendre leur verdict et autoriser ou non la vente.