Terrorisme, inondations, attaque nucléaire : la Grande-Bretagne essaie les alertes par téléphone

Un système à la suite des tragédies

Source : The Sun

Celui-ci permettrait d'avertir rapidement un maximum de personnes, dans un pays où 89 % du public possède un smartphone.L'initiative du gouvernement concernerait a priori: les attaques à caractère terroriste, les risques d'inondation de grande ampleur et le risque d'attaque par missile nucléaire.Lord Harris of Haringey, qui a participé au comité mixte pour la stratégie de la sécurité nationale, a dit au sujet de ce système qu'il aurait déjà dû être adopté «». Pour lui, «».Ce système, qui rappelle celui en place aux États-Unis et en Inde, fait suite à des catastrophes qui ont touché le Royaume-Uni ces dernières années. Harris of Haringey cite, qui a fait 72 morts en 2016 et a été l'incendie domestique le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale : «».