5G : Clemont-Ferrand, mieux couverte que Paris ? Découvrez le classement !

Et où se trouvent les trois plus grandes villes françaises alors ? Loin, bien plus loin. Celle qui s'en sort le mieux, c'est Marseille. La cité phocéenne est 22e, avec une moyenne de 0,89 antenne pour 1 000 habitants. Paris n'est que 27e (0,85), Lyon 30e (0,81). En bas du top 50, on retrouve Rouen (0,42), Amiens (0,50) et Dunkerque (0,53).