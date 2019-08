Qualcomm annonce l'arrivée de la prochaine génération ultra-puissante de puces Wi-Fi 6

Qualcomm se positionne sur le marché du Wi-Fi 6

Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6 sont « complémentaires » d'après Qualcomm

Source : Windows Central.

Le, nom utilisé depuis octobre 2018 à destination du grand public pour nommer la norme de réseaux sans fil, ne permet pas seulement de booster les transferts de données et les vitesses de connexion. Il devrait également permettre d'accroître drastiquement la portée des connexions, de les stabiliser et les sécuriser dans les lieux publics tout en minimisant les interférences avec les autres routeurs Wi-Fi. Le Wi-fi 6 permettra aussi de moins grignoter les batteries des appareils mobiles et connectés tout en multipliant les clients. De nombreux atouts non négligeables autant pour les utilisateurs que pour les constructeurs, en somme.Peu surprenant que Qualcomm, leader dans la construction des puces mobiles sur smartphone, veuille se positionner sur ce marché. La firme de San Diego a annoncé, à l'occasion d'un événement dédié au déploiement du Wi-Fi 6 ce mardi 27 août à San Francisco, l'arrivée sur le marché d'une nouvelle gamme de puces nommée « Network Pro Series », destinée à faciliter l'arrivée du Wi-Fi 6. Cette nouvelle gamme de plateformes pourra aussi bien être embarquée sur des routeurs grands publics que pour les professionnels. Et ce, dès le courant de l'année 2020, assure l'entreprise.Qualcomm a ainsi annoncé le développement de « Network Pro Series » 400, 600, 800 et 1200 en vu du déploiement du Wi-Fi 6. Cette dernière, la plus puissante, pourrait offrir jusqu'à 12 flux simultanés de connectivité Wi-Fi 6, dont 8 flux de connectivité Wi-Fi 6 dans la bande 5 GHz. L'entreprise a affirmé que ses puces pourront supporter jusqu'à 1500 clients en simultané. Les entreprises partenaires de Qualcomm dans l'implémentation de ses puces - comme HP Entreprise, Ruckus, Belkin ou Netgears, de grands noms de l'industrie du Wi-Fi - pourront faire le choix de différentes configurations, pour augmenter le débit disponible sur tel ou tel client par exemple. Selon Qualcomm, les premiers routeurs Wi-Fi 6 dotés de ces puces seront disponible sur le marché dès 2020, pour un déploiement plus complet dans le courant de l'année 2022.L'entreprise a également profité de l'occasion pour rappeler la puissance de sa technologie dans les puces pour mobiles. En effet, les processeurs SoC Snapdragon 855 et 855+, développés par Qualcomm et qu'on retrouve dans beaucoup de terminaux Android haut de gamme, sont « presque tous » équipés d'un sous-système FastConnect 6200 apportant la compatibilité nécessaire au Wi-Fi 6. Une nouvelle mouture de ce sous-système, nommée FastConnect 6800, doit bientôt voir le jour.Avec sa nouvelle série de puces Wi-Fi, Qualcomm espère également que ses deux secteurs d'activité se rejoindront prochainement. «» , a déclaré Rahul Patel, vice-président senior et directeur en charge de la connectivité chez le fabricant de processeurs.