ASRock dévoile des kits Wi-Fi 6E pour ses cartes mères Intel et AMD

Ces deux kits sont fondés sur des formats différents, nous apprend TechPowerUp. Le kit AMD repose sur un module M.2 2230 et s'équipe vraisemblablement du chipset MediaTek MT7921K, tandis que le kit Intel s'appuie pour sa part sur l'interface CNVIo2 et sur un chipset AX211 ou AX411. Il sera donc compatible uniquement avec les cartes mères ASRock Intel de série 600.

Les deux kits annoncés par ASRock sont quoi qu'il en soit compatibles Dual Band 2x2. On y trouve pour le reste deux antennes, des câbles d'extension ainsi qu'un cache en plastique et une vis de montage pour les modules. On ignore à ce stade quel sera le positionnement tarifaire de ces nouveaux produits, qui ne sont pas encore listés chez les revendeurs spécialisés.