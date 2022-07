ASRock met à jour ses BIOS : prise en charge des CPU Raptor Lake sur les chipsets série 600

Reste qu'il est toujours appréciable de voir un constructeur travailler aussi prestement et cela va évidemment dans le sens des usagers : ils peuvent ainsi sereinement envisager l'avenir ou d'ores et déjà se décider pour une carte mère série 600 et un « petit » Alder Lake en se disant qu'il sera toujours temps d'évoluer, plus tard, vers un « gros » Raptor Lake.