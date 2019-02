La troisième version majeure du HTTP sera nommée... HTTP/3

QUIC explore le monde

HTTP-over-QUIC devient HTTP/3

Source : ZDNet

Le protocole HTTP, indispensable sur le web, est un standard approuvé par l'(IETF). L'organisation a dernièrement adoubé une technologie de Google, qui deviendra la future norme.Il ne s'agit pas d'une première pour l'entreprise américaine. En effet, c'est déjà sa technologie SPDY qui a servi de référence pour HTTP/2. Et depuis quelques années, Google travaille sur un nouveau protocole,, pour remplacer les actuels TCP et UDP.QUIC, pour «», est une technologie combinant plusieurs éléments, dont HTTP/2, TCP, UDP, ou encore TLS, pour le cryptage. D'après des tests, il serait à la foisque les techniques employées aujourd'hui.Google a donc proposé, son protocole HTTP fondé sur QUIC, à l'IETF en juillet 2016. Et l'organisme a été convaincu par ses performances.Ainsi, Mark Nottingham, président du groupe de travail de l'IETF sur HTTP et QUIC, a officiellement demandé de. Les membres de l'organisation ont accepté cette requête, faisant du protocole de Google laAujourd'hui, d'après les données de W3Techs, seul 1,2 % des dix millions de sites web les plus visités supporte QUIC. Mais la donne devrait changer progressivement. La technologie a déjà été adoptée par Facebook, ou par certains navigateurs, tels que Chrome 29 ou Opera 16.