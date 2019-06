Philips Hue annonce ses lampes Li-Fi à 250 Mbps

Des émetteurs-récepteurs à brancher sur ses propres ampoules Philips



Un produit pensé et conçu pour le marché professionnel



Source : The Verge

, la société qui commercialise avec succès les ampoules connectées Philips Hue, vient d'annoncer une nouvelle gamme de luminaires intégrant la technologieCette dernière permet de transmettre des ondes radio via laet peut connecter un smartphone, une tablette ou un ordinateur à Internet sans passer par les traditionnels réseaux 4G ou Wi-Fi. Le dispositif est utile par exemple dans une salle de réunion, où il n'y a pas besoin de demander le code d'accès au réseau pour se connecter. Se placer sous la lumière suffit pour se connecter.Truelifi a pour particularité de se relier aux équipements Philips existants. Les émetteurs-transmetteurs proposés s'ajouteront aux ampoules, sans avoir besoin de changer toutes les ampoules de son habitation ou de son local commercial. Le constructeur va mettre également en vente un ensemble depour les clients qui ne sont pas encore équipés.Lesannoncés par Signify sont de l'ordre de 150 Mbps pour une seule ampoule, et jusqu'à 250 Mbps en reliant deux points de données pour agréger le débit fourni par les appareils. Pour fonctionner le constructeur annonce que les appareils connectés sur le Li-Fi auront besoin d'un, comme un dongle USB afin de recevoir et d'interpréter le signal reçu.Le constructeur vise tout particulièrement le marché professionnel et pense pouvoir apporter une solution aux lieux exposés aux interférences radio-électriques comme les. Le Li-Fi pourrait permettre une connexion au réseau sans causer de dysfonctionnements aux appareils médicaux présents dans le bâtiment.