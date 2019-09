Banana Pi sort la BPI R64, "comme un Raspberry" pour faire votre propre routeur

© Banana Pi via MiniMachines

Une connectique relativement complète pour des possibilités variées

Un OS peu attractif et des frais de port qui cognent

Contre un peu plus de 60 euros (68 dollars sur Aliexpress ), las'arme d'une palanquée de ports et d'une configuration suffisante pour remplir sa vocation de solution réseau en devenir. On y retrouve un SoC MT7622 signé MediaTek (qui arbore deux cores ARM Cortex-A53 cadencés à 1,35 GHz) couplé à 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage en eMMC.Côté connectique,propose quatre ports Ethernet Gigabit, deux ports permettant d'ajouter des cartes Wi-Fi 5 dédiées, un port SATA pour ajouter du stockage à la carte et deux entrées Mini PCIe 2.0 qui pourront servir à ce même objectif. Comme le détaille, laembarque par ailleurs une entrée USB 3.0, un lecteur de cartes micro SD et un capteur infrarouge.Un slot pour carte SIM est aussi de la partie. L'exploiter impliquera toutefois d'ajouter à l'ensemble une carte Modem 4G via l'un des deux ports Mini PCIe 2.0. Enfin, un module PoE peut lui aussi être greffé à la carte, mais cela nécessitera une dépense supplémentaire d'une dizaine d'euros (via la carte PoE BPI-7402, proposée en option). Notons en outre la présence du traditionnel header GPIO 40 pins.Comme pointé par CNX Software , si la carte BPI R64 adepuis son annonce initiale l'année dernière, le système d'exploitation proposé par défaut parne peut se targuer du même constat. Le groupe offre en effet. En alternative, Banana Pi indique que sa carte est supportée par OpenWrt en passant par Linux 4.14 ou 4.19. Ubuntu Server 16.04 LTS, Debian 10 Buster Lite, et « AArch64 Linux Lite », tous basés sur Linux 4.19, sont également proposés par la société. De quoi prouver, s'il le fallait,Autre caillou dans la chaussure, tout du moins pour les acheteurs français,sur sa boutique officielle... et cecommandé. Des frais qui portent le prix global de la BPI R64 à près de. On vous laisse donc juges de sa pertinence à l'heure actuelle.