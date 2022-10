Magic Leap 2 : découvrez enfin les nouvelles lunettes du pionnier de la réalité augmentée

Le Magic Leap One avait été critiqué à sa sortie pour son design un peu massif et la marque a décidé d'écouter les retours avant de repasser par la planche à dessin.

Le Magic Leap 2 est donc ici 50 % plus petit et 20 % léger que la précédente version et promet un confort amélioré, même durant de longues sessions d'utilisation.

La marque a également sensiblement amélioré la visibilité des informations affichées sur les écrans intégrés, grâce à une « gradation dynamique » de l'incrustation qui rend les éléments virtuels plus solides et plus réalistes.

Les optiques ont été revues aussi avec un champ de vision plus large que ses concurrents à 70 degrés en diagonale et Magic Leap promet en outre une meilleure visibilité des textes