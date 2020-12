La souris gamer Razer Naga Trinity à prix cassé avec le Black Friday Fnac

Si vous comptez offrir une souris à un gamer, il faut généralement bien connaitre ses goûts en matière de jeux vidéo, histoire de piocher juste et choisir en fonction de ses préférences.



La Razer Naga Trinity vous débarrasse, en quelque sorte, de cette contrainte grâce aux trois plaques interchangeables qui viennent prendre place sur sa tranche gauche. Elles permettent en effet de changer de configuration très facilement, en 5 secondes tout au plus, pour passer d’une configuration à deux boutons de tranche (idéale pour les FPS nerveux et autres Battle Royale), à des configurations à 7 ou 12 boutons conçus pour les MOBA et autres MMO où la multiplicité des commandes apporte beaucoup d’aide en jeu.



Cette souris est donc parfaite pour les joueurs éclectiques, qui pourront ainsi changer de configuration en fonction du jeu. En outre, le logiciel compagnon Synapse permet de paramétrer cette souris avec aisance, notamment grâce à une interface réussie.