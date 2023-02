Un jeu d'enfant ! Le Raspberry Pi Pico a maintenant un installeur Windows !

« Lorsque nous avons lancé Raspberry Pi Pico et son SDK, nous sommes partis du principe que les gens se contenteraient d'une toolchain basée sur Linux », a expliqué Gordon Hollingworth. « Nous avons donc aussi documenté la manière de mettre en place et de faire fonctionner la chaîne de compilation sur macOS et Windows, pour les personnes qui souhaitaient utiliser ces plates-formes ».

« Malheureusement, si l'installation du SDK sous macOS n'est pas très différente de celle sous Linux, et fonctionne presque immédiatement, l'installation sous Windows est beaucoup plus difficile. L'environnement est très différent », poursuit-il.