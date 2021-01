Raspberry Pi OS se met à jour pour bannir Flash

Véritable star du Web des années 90 et 2000, Adobe Flash s'est peu à peu transformé en nid à problèmes, et après quelques années de mise à l'écart, le plugin a été définitivement mis hors d'état de nuire il y a quelques jours. Du côté de Raspberry, on a décidé de tirer un trait sur Flash via la dernière mise à jour système.

Ainsi, ceux qui mettront à jour leur système avec la toute récente update firmware mise à disposition par Raspberry feront disparaître Flash de la machine. « Bon débarras » dira la majorité, même si d'autres regretteront le fait que cette décision empêche le bon fonctionnement de l'application Scratch 2.