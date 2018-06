Le processeur AMD Ryzen 5 2600 3,8GHz à 181,26 euros chez Amazon

Au cœur de la config

Ryzen from your grave !

Modifié le 18/06/2018 à 14h58

Amazon n'est décidemment pas avare de bons plans, preuve en est avec ce processeur AMD RYZEN 5 2600 qui bénéficie en ce moment d'une très jolie réduction. De quoisa config' sans trop se ruiner en somme. En effet, vous pourrez découvrir ce processeur à 181,26 euros en allant fouiner sur le site du marchand en ligne.Vendu et expédié par Amazon, ce produit qui voit son prix baisser d'une bonne vingtaine d'euros dispose de tous les services proposé par le marchand. Vous pourrez par exemple profiter de la livraison express, vous faire livrer en point de collecte, et bien évidemment, les frais de ports sont offerts.Processeur Ryzen de seconde génération, cet AMD RYZEN 5 2600 trouvera idéalement sa place au cœur d'une configuration gaming grâce à son architecture Zen+. Pensé pour le chipset des carte mères AMD AM4 série 400 (ou 300 d'ailleurs), il bénéficie d'une gravure 12 nm FinFET, de si cœurs et de 12 threads avec un cache de 19 Mo. Cela lui permet d'atteindre une fréquence de 3,4 GHz en temps normal, qu'il sera possible de pousser à 3,9 GHz en mode turbo.S'il peut tolérer des températures montant jusqu'à 95°C, ce processeur ne se portera que mieux à des températures plus basses. C'est pour cela qu'il est vendu avec le système de refroidissement Wraith Stealth qui permettra de le maintenir au frais tout en proposant un encombrement minimum, et une nuisance sonore peu élevée.