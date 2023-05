Copie ou accord de licence ? P3-01105, un processeur chinois très proche du Core i3-10105 d'Intel

Lancé au cours du premier trimestre 2021, ce dernier était un modèle de 10e génération pour Intel et se basait sur le socket FGA1200. À voir la proximité avec la PowerStar P3, il se pourrait que le processeur chinois fasse de même. Se pose alors la question de savoir s'il s'agit d'un processeur réellement nouveau ou d'un simple remarquage du processeur Intel ?

PowerLeader n'a rien précisé à ce niveau, mais on peut imaginer un accord de licence comme Intel en avait fait… il y a plus de trente ans sur la gamme 80286. Reste que la marque chinoise annonce vouloir écouler 1,5 million de puces par an, mais ne donne aucune précision sur le prix ou la date de sortie exacte de son processeur.